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24.03.2020 - 10:14 |

Napoli'den Sörloth sürprizi

İtalyan kulüp Napoli, gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Alexander Sörloth'u listesine aldı, forvet adayları arasında ilk sıraya yazdı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Trabzonspor'da bu sezon performansıyla göz dolduran Alexander Sörloth için İtalya'da sürpriz bir haber geldi. 

Calcio Napoli'nin haberine göre Napoli'nin forvet adaylarından bir tanesi Sörloth olacak. Napoli'nin scoutlarının Norveçli golcüyü izlediği ve olumlu rapor çıkardığı aktarıldı. Gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında şu an bonservisi İngitere'nin Crystal Palace takımında olan 23 yaşındaki forvet için girişimler olacağı dile getirildi.

Ancak Trabzonspor'un satın alma hakkının olduğu Sörloth'un transferi için herhangi bir resmi girişimin henüz olmadığı da aktarıldı. Napoli'nin Sörloth'a alternatif olarak İranlı forvet Azmoun'u da gündeme aldığı kaydedildi.

Napoliden Sörloth sürprizi

Napoliden Sörloth sürprizi

 

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