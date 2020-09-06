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06.09.2020 - 20:47 | | DHA

Narkozun etkisindeki Sivassporlu Esra'dan gülümseten 'Rıza Çalımbay' cevabı

Sivassporlu Hatice Esra Boyraz, geçirdiği ameliyat sonrası narkozun etkisiyle "Seni kim ameliyat etti?" sorusuna "Rıza Çalımbay" cevabını verdi.

Narkozun etkisindeki Sivassporlu Esra'dan gülümseten 'Rıza Çalımbay' cevabı
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Sivas'ta yaşayan Hatice Esra Boyraz'a (18), geçirdiği ameliyat sonrası annesi, "Seni kim ameliyat etti?" diye sordu. Sivasspor taraftarı genç kızın, narkozun etkisiyle "Rıza Çalımbay" cevabını verdiği video, izleyenleri gülümsetti. 

Aydoğan Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Hatice Esra Boyraz, daha küçük yaşlarında Sivasspor taraftarı oldu. Babası Ebubekir Boyraz sayesinde Sivasspor'a gönül veren genç kız, maçlarını da yakından takip etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 1 hafta önce kist ameliyatı olan Hatice Esra Boyraz'a, uyandığında annesi Fatma Boyraz, "Seni kim ameliyat etti?" sorusunu yöneltti. Narkozun etkisindeki genç kız ise Sivasspor teknik direktörü olan Rıza Çalımbay'ın adını verdi. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan bu anlar, izleyenleri gülümsetti. 

Narkozun etkisindeki Sivassporlu Esradan gülümseten Rıza Çalımbay cevabı

'MAÇ HEYECANIYLA HOCAMIN AMELİYAT ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞİM'

Küçük yaşlardan beri Sivasspor'un maçlarını takip ettiğini anlatan Hatice Esra Boyraz, "8 yaşından beri maçlara gidiyorum. O gün de Beşiktaş ile maçımız vardı. Onun heyecanıyla ameliyat sonrası Rıza Çalımbay hocamın ameliyat ettiğini söylemişim. Görüntüleri izleyince çok şaşırdım ama mutlu da oldum. Memleketimin takımı Sivassporlu olmaktan gurur duyuyorum. Çok seviyorum, Sivasspor'un başarılı olmasını çok istiyorum. Rıza hocamın katkılarıyla daha güzel yerlere gelmesini istiyorum. Sivasspor çok başarılı olduğu için Rıza hocam aklımda kalmış, böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Şaşırdım ve mutlu oldum. Babam Sivasspor hayranı, görüntüyü izleyince çok mutlu oldu. Sivasspor aşkımdan dolayı beni tebrik ettiler. İzleyenler hep gülümsüyor ve mutlu oluyorlar" dedi.

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