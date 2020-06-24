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24.06.2020 - 12:26 | | Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) -

Nazilli'de Mert'e 1'inci Lig kancası

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da forma giyen Mert Çapar'a 1'inci Lig takımlarının talip olduğu öğrenildi.

Nazilli'de Mert'e 1'inci Lig kancası
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Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcuyu 1'inci Lig'den lider Hatayspor ve düşme hattındaki Osmanlıspor'un transfer etmek istediği belirtildi. Nazilli Belediyespor'la haziran ayının başında sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan genç sol kanat oyuncusunun bonservis ücreti henüz belirlenmedi. Bu sezon 6 kez rakip fileleri sarsan Mert, takım olarak ligde Play-Off hedefine odaklandıklarını, transfer konusunu düşünmediğini dile getirdi.

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