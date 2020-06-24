Nazilli'de Mert'e 1'inci Lig kancası

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcuyu 1'inci Lig'den lider Hatayspor ve düşme hattındaki Osmanlıspor'un transfer etmek istediği belirtildi. Nazilli Belediyespor'la haziran ayının başında sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan genç sol kanat oyuncusunun bonservis ücreti henüz belirlenmedi. Bu sezon 6 kez rakip fileleri sarsan Mert, takım olarak ligde Play-Off hedefine odaklandıklarını, transfer konusunu düşünmediğini dile getirdi.