Nazım Sangare ve Tisserand golle tanıştı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı oyunculardan Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Medipol Başakşehir'e attı.

Karşılaşmada skoru 1-1'e getiren golü atan Nazım, bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maça çıkmıştı.

Takımının 2. golünü atan Tisserand, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 12. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.