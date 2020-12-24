24.12.2020 - 00:05 |
Nazım Sangare ve Tisserand golle tanıştı
Fenerbahçe'nin iki yeni transferi Sangare ve Tisserand takımlarıyla ilk gollerini kaydettiler.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı oyunculardan Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Medipol Başakşehir'e attı.
Karşılaşmada skoru 1-1'e getiren golü atan Nazım, bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maça çıkmıştı.
Takımının 2. golünü atan Tisserand, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 12. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.