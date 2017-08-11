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11.08.2017 - 17:16 | | AA

NBA 17 Ekim'de başlayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017-2018 sezonu, 17 Ekim'de sabaha karşı oynanacak iki maçla başlayacak.

NBA 17 Ekim'de başlayacak
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NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk gününde, geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Cedi Osman'ı kadrosuna katan Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics puan mücadelesi verecek.

İkinci gün yapılacak Philadelphia 76ers ile Washington Wizards karşılaşmasında ise son iki draftın 1 numaraları Ben Simmons ve Markelle Fultz ilk kez resmi maçta forma giyecek.

Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın forma giydiği New Orleans Pelicans, 20 Ekim'de sahasında Golden State Warriors ile karşı karşıya gelecek.

Son iki yılın finalistleri Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele ise 25 Aralık'ta oynanacak.

NBA All-Star maçı ise, 18 Şubat 2018 tarihinde Los Angeles'ta yapılacak.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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