Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA All-Star'da Lillard'ın yerine Booker yer alacak
13.02.2020 - 23:51 | | AA

NBA All-Star'da Lillard'ın yerine Booker yer alacak

Sakatlığı nedeniyle Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı ve 3 sayı yarışması kadrosundan çıkarılan Damian Lillard'ın yerine Devin Booker oynayacak.

NBA All-Star'da Lillard'ın yerine Booker yer alacak

Sakatlığı nedeniyle Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı ve 3 sayı yarışması kadrosundan çıkarılan Damian Lillard'ın yerine Devin Booker oynayacak.

Kasığındaki sakatlık yüzünden 15-17 Şubat tarihlerinde Chicago kentinde düzenlenecek NBA All-Star hafta sonu etkinliklerine katılamayacak Damian Lillard'ın (Portland Trail Blazers) yerini alacak isim belli oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu sezon maç başına 26,4 sayı, 6,3 asist, 4,2 ribaunt üreten Phoenix Suns'ın oyun kurucusu Devin Booker, kadroya dahil edildi.

Kariyerinde ilk kez all-star seçilen 23 yaşındaki basketbolcu, hem 69. NBA All-Star maçında LeBron'un takımında oynayacak hem de 3 sayı yarışmasına katılacak.

Öte yandan yükselen yıldızlar karşılaşmasında dünya karması forması giyecek Deandre Ayton (Phoenix Suns) da sakatlığı sebebiyle yerini Nicolo Melli'ye (New Orleans Pelicans) bırakacak.

NBA All-Starda Lillardın yerine Booker yer alacak

PSG Kobe Bryant’i Andı

    Tamer Tuna: “Finale çıkmak istiyoruz”
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!

    Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!

    Fenerbahçe'de neşeli idman!

    Fenerbahçe'de neşeli idman!

    Hüseyin Çimşir'den Fenerbahçe açıklaması!

    Hüseyin Çimşir'den Fenerbahçe açıklaması!

    Şampiyon Devrim Akarsu, ünlü futbolcuları çalıştırıyor!

    Şampiyon Devrim Akarsu, ünlü futbolcuları çalıştırıyor!

    Sıradaki Haber