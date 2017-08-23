NBA’de sansasyonel takas! Irving ve Thomas…

Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers arasında akşam saatlerinde raporları düşen takas görüşmeleri sonuçlandırıldı. Kyrie Irving, önümüzdeki sezon Celtics forması giyecek.

ESPN‘in son dakika haberine göre, Celtics bu takasta Cavaliers‘a Isaiah Thomas‘ın yanı sıra Jae Crowder, Ante Zizic ve Brooklyn Nets‘ten gelen 2018 ilk tur draft hakkını yolladı.

25 yaşındaki Irving, Temmuz ayında yapılan toplantıda takım sahibi Dan Gilbert‘tan takasını istemişti. Yaklaşık 1 aydır gündemi meşgul konu bu gece sona erdi.

Phoenix Suns‘ın uzun süre devrede olduğu görüşmelere birçok takımın dahil olduğu da biliniyor. Yıldız oyuncu, takas gerekçesi olarak artık LeBron James‘le birlikte oynamak istememesini ve tek başına bir takımın lideri olacak potansiyelde olduğunu düşünmesini gerekçe göstermişti.

Irving‘in 2019-20 sezonuna kadar 3 yıl için 60 milyon dolarlık devam eden kontratı bulunuyor. Ancak oyuncunun son yılında serbest pazarı test etme hakkı var.

Geçtiğimiz sezonun flaş isimleri arasında yer alan Thomas‘ın ise kontratı önümüzdeki yaz bitiyor. Çeşitli kaynaklara göre, Celtics‘in yıldız oyuncuya istediği kontratı vermeye yanaşmadığı ve bu nedenle takasına sıcak baktığı belirtilmişti. (Skor)