NBA’den gençler için şampiyona

NBA'den yapılan açıklamada, dünya çapında erkek ve kız takımlarının katılacağı turnuva, 7-12 Ağustos 2018'de ABD'nin Orlando kentindeki ESPN Wide World of Sports Complex'te gerçekleştirilecek.

Takım çalışması, saygı, kararlılık ve ortak yön değerlerinin öne çıkarılacağı organizasyonda, Cleveland Cavaliers takımının oyun kurucusu ve üç kez NBA Şampiyonu olan Dwyane Wade ile Los Angeles Sparks'ın forveti ve aynı zamanda WNBA Şampiyonu Candace Parker, global elçiler olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NBA Başkanı Adam Silver, "Şampiyona, gençler basketbolunu dünya çapında geliştirme gayretlerimizde önemli bir adımı teşkil ediyor. Sahada göreceğimiz yüksek düzeyde rekabetin yanı sıra, katılımcılar NBA ve WNBA'in tecrübeli oyuncuları ile antrenörlerinden maça dair değerleri, en uygun eğitim tekniklerini öğrenecek." ifadelerini kullandı.