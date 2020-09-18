Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde
18.09.2020 - 10:24 | | İSTANBUL (AA) -

NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 106-101 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.

NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde
ABONE OL

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı finalinin ikinci karşılaşmasında ilk çeyreği 31-28 önde kapatan Celtics, ilk yarıda farkı 13'e çıkardı. Üçünü ve dördüncü çeyrekte daha etkili olan Heat karşılaşmadan 106-101 galip ayrıldı.

Heat'te Goran Dragic 25 sayı ve Bam Adebayo 21 sayı, 4 asist, 10 ribaunt üretti.

Celtics cephesinde Kemba Walker'ın 23 sayı 7 ribaunt, Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın 21'er sayılık performansları galibiyete yetmedi.

NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde

Rose Bertram'dan kamera arkası paylaşımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Denizlispor, Subotic'i bitirdi
    Transfer haberleri | Denizlispor, Subotic'i bitirdi
  2. Transfer Haberleri | Beşiktaş'ın transfer pazarlığı böyle görüntülendi!
    Transfer Haberleri | Beşiktaş'ın transfer pazarlığı böyle görüntülendi!
  3. Son dakika - İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
    Son dakika - İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
  4. Transfer Haberleri | Trabzonspor'da Andy Carroll sesleri!
    Transfer Haberleri | Trabzonspor'da Andy Carroll sesleri!
  5. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta son dakika Nazım Sangare gelişmesi!
    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta son dakika Nazım Sangare gelişmesi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sörloth'un bonservis bedeli 24.2 milyon euro...

Sörloth'un bonservis bedeli 24.2 milyon euro...

Göztepe kaybetmez

Göztepe kaybetmez

Fenerbahçe, Birleşmiş Milletler gibi!

Fenerbahçe, Birleşmiş Milletler gibi!

Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Sıradaki Haber