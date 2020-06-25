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25.06.2020 - 18:44 | | AA

NBA efsanesi Vince Carter 43 yaşında basketbolu bıraktı!

Atlanta Hawks forması giyen NBA efsanesi 43 yaşındakiVince Carter, basketbolu bıraktığını açıkladı.

NBA efsanesi Vince Carter 43 yaşında basketbolu bıraktı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen 43 yaşındaki tecrübeli oyuncu Vince Carter, basketbolu bıraktı. 

NBA'den yapılan açıklamada, 22 sezonla lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu olan Carter'ın parkelere veda ettiği belirtildi. 

Carter, 1990, 2000 ve 2010'lu yılların ardından 2020'de de sahaya çıkarak NBA'de on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk oyuncu olmuştu. 

Vince Carter, basketbolseverlerin aklında yer ettiği performansı, 1998'de forma giymeye başladığı ilk takımı Toronto Raptors'ta sergilemişti. 

Raptors'tan sonra sırasıyla New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings'te oynayan Carter'ın son durağı, Atlanta Hawks olmuştu.

NBA efsanesi Vince Carter 43 yaşında basketbolu bıraktı

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