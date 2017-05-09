09.05.2017 - 16:31 |
NBA Fan Zone Sergisi, Demirören İstiklal'de
İstanbul’un sosyal kalbinde konumlanan Demirören İstiklal şehrin yeni etkinlik, sanat ve fuar alanı Social İstanbul’u bünyesine kattı. Social İstanbul’da açılan ilk sergi oldukça heyecan verici : “NBA FAN ZONE”.
Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, LeBron James gibi birçok NBA yıldızının formaları, objeleri ve hikayeleri sporseverlerle buluşuyor. NBA Fan Zone Sergisi, 2 Temmuz'a kadar Social İstanbul'da.
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularının hatıraları İstanbul'da. 5 Mayıs'ta açılan ve 2 Temmuz'a kadar devam edecek olan NBA Fan Zone Sergisi, Demirören İstiklal Social İstanbul'da ziyarete açıldı.
Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, LeBron James, Stephen Curry, Russell Westbrook ve Kevin Durant gibi NBA süperstarlarının formaları, objeleri ve hikayeleri sergideki yerini aldı. Her gün saat 11.00-21.00 arasında açık olan serginin bilet fiyatları ise tam 20 TL, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. Ziyaretçiler biletlerini biletix gişelerinden ya da internet üzerinden alabilir.