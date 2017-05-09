Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA Fan Zone Sergisi, Demirören İstiklal'de
09.05.2017 - 16:31 |

NBA Fan Zone Sergisi, Demirören İstiklal'de

İstanbul’un sosyal kalbinde konumlanan Demirören İstiklal şehrin yeni etkinlik, sanat ve fuar alanı Social İstanbul’u bünyesine kattı. Social İstanbul’da açılan ilk sergi oldukça heyecan verici : “NBA FAN ZONE”.

NBA Fan Zone Sergisi, Demirören İstiklal'de
ABONE OL

Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, LeBron James gibi birçok NBA yıldızının formaları, objeleri ve hikayeleri sporseverlerle buluşuyor. NBA Fan Zone Sergisi, 2 Temmuz'a kadar Social İstanbul'da.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularının hatıraları İstanbul'da. 5 Mayıs'ta açılan ve 2 Temmuz'a kadar devam edecek olan NBA Fan Zone Sergisi, Demirören İstiklal Social İstanbul'da ziyarete açıldı.

Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, LeBron James, Stephen Curry, Russell Westbrook ve Kevin Durant gibi NBA süperstarlarının formaları, objeleri ve hikayeleri sergideki yerini aldı. Her gün saat 11.00-21.00 arasında açık olan serginin bilet fiyatları ise tam 20 TL, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. Ziyaretçiler biletlerini biletix gişelerinden ya da internet üzerinden alabilir.

    Çaykur Rizespor’dan Oğulcan açıklaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü
      2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü
    2. 2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi
      2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi
    3. Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor
      Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor
    4. Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
      Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
    5. Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
      Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

    Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!

    Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri

    Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri

    Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

    Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

    Sıradaki Haber