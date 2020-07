"NBA Fan Zone" sergisi Demirören İstiklal'de açıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) tarihine damga vuran oyuncuların özel eşyalarını basketbolseverlerle buluşturan "NBA Fan Zone" sergisi, İstanbul'da açıldı.



İstiklal Caddesi'ndeki Demirören AVM'de bulunan Social İstanbul'da kapılarını açan sergi, NBA ile Türk şirketi olan Efor Events tarafından organize edildi.



Her gün 11.00-21.00 saatlerinde ziyarete açık olacak sergide; Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal gibi efsanelerin yanı sıra LeBron James, Stephen Curry, Russell Westbrook, Kevin Durant ve Pau Gasol gibi yıldız oyuncuların özel eşyaları bulunuyor. Sergide ayrıca farklı aktivitelerle ziyaretçilere özel basketbol deneyimleri sunuluyor.



Sergi, 2 Temmuz'a kadar İstanbullu basketbolseverlerin ziyaretine açık kalacak. Organizasyonun biletleri Biletix gişeleri ve internet sitesinden satılıyor. Bilet fiyatları, öğrenciler için 15, diğer ziyaretçiler için 20 lira olarak belirlendi.



Cansun: "Böyle bir organizasyona imza atmak çok keyif veriyor"

NBA Avrupa Başkan Yardımcısı Naci Cansun, yaptığı açıklamada, basketbolseverlere heyecan verecek bir sergi düzenlendiğini söyledi.



NBA olarak spor ve eğlenceyi bir araya getirdiklerini belirten Cansun, "Böyle bir organizasyona imza atmak çok keyif veriyor. Temel hedefimiz, NBA'i seven ve yakından takip eden insanlara heyecan verecek bir ortam oluşturmak." diye konuştu.



Sergide NBA ile ilgili her şeyin bulunabileceğini aktaran Cansun, "Efsane oyuncuların imzalı formaları, NBA'in uluslararası oyuncularının ve Türkiye'den NBA'e gitmiş basketbolcuların tarihçesi, oyun alanlarımız var. Burada NBA coşkusunu dört dörtlük yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanların basketbol oynayabilecekleri, yarışmalara katılabilecekleri ortamlar var." ifadelerini kullandı.



"Türk basketbolu çok heyecanlı bir noktada"

Cansun, Türk basketbolunun çok heyecanlı bir noktada olduğunu belirtti.



İstanbul'un, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Cansun, şunları kaydetti: "Türk basketbolu çok heyecanlı bir noktada. Türkiye'nin sportif anlamda uluslararası en başarılı spor dalı basketboldur. Çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa'nın en heyecanlı ve başa baş oynanan ligi. THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'i evimizde organize ediyoruz. Belki 3 Türk takımı Dörtlü Final'de olabilirdi. Takımlarımız bazı maçlarda direkten döndü. Avrupa Şampiyonası'nda çok iddialıyız." Türkiye'deki basketbol seyircisinin çok bilinçli olduğunu dile getiren NBA Avrupa Başkan Yardımcısı, "NBA olarak Türk seyircisinin bilinci bizi çok heyecanlandırıyor. Bunu sosyal medyada çok rahat görebiliyorsunuz. NBA maçları sırasında Türkiye'den İngilizce yapılan yorumlar ABD'de karşılık bulabiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.