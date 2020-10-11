NBA finali ne zaman? Miami Heat - Los Angeles Lakers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

NBA'de Miami Heat - Los Angeles Lakers final serisinin 6. maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverler bu nefes kesecek maçı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Miami Heat - Los Angeles Lakers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MİAMİ HEAT - LOS ANGELES LAKERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Final serisinin 6. maçı, 12 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30’da oynanacak. Mücadele Ssport'tan canlı yayınlanacak.

SERİNİN 5. MAÇINDA NE OLDU?

NBA finalinde serinin 5. maçında Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 111-108'lik skorla devirerek durumu 3-2'ye getirdi. Sahaya şampiyonluk için çıkan Lakers, böylece 10 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşma fırsatını yitirdi.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-24 önde geçen Heat, soyunma odasına da 60-56 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 6 sayıya (88-82) çıkaran Heat, sahadan 111-108 galip ayrıldı.

Maçı 35 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, 5 top çalmayla tamamlayan Heat’in all-star oyuncusu Jimmy Butler, seride 2. kez "triple double"a imza attı. Duncan Robinson da 13’te 7 üçlük isabetiyle 26 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Butler, bir NBA final karşılaşmasında 35 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve 5 top çalma üreten ilk oyuncu oldu.

Lakers’ta LeBron James’in 40 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve Anthony Davis’in 28 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.