NBA geri dönüyor! Eşi görülmemiş format...

ONUR DİNÇER

NBA’de koronavirüs nedeniyle ara verilen sezon 4 ay sonra bu gece oynanacak maçlarla yeniden başlıyor.

NBA tarihte eşi görülmemiş bir format ile yoluna devam edecek.

Utah Jazz-New Orleans maçı açılışı yaparken, Los Angeles derbisi gecenin ikinci buluşması olacak.

Orlando’daki Disney World kalan maçlara ev sahipliği yapacak. ESPN Wide World of Sports’taki 3 salonda karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.

Sezonun geri kalanı ligdeki 30 takımın 22’sinin katılımıyla devam edecek. Her takım 8 sıralama maçı oynayacak. Sonuçlara göre her konferanstaki 7 takım, normal sezon ve sıralama maçlarında en yüksek kazanma yüzdesine sahip olacak ve play-offlarda yer alacak.

Bir konferansta 8. en iyi kazanma yüzdesine sahip takım, 9. en iyi kazanma yüzdesindeki takımın 4 galibiyet önündeyse 8. takım play-off’a kalacak.

Bir konferansta 8. en iyi kazanma yüzdesine sahip takım, 9. en iyi yüzdeye sahip takımdan 4 maçtan daha az önde ise bu 2 takım konferanstaki 8. play-off takımı olmak için ‘play-in’ maçına çıkacak.

