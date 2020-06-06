06.06.2020 - 07:00 |
NBA ‘korona’ takvimi hazır
NBA’de 22 takımla 31 Temmuz’da başlayacak maçların süreci netlik kazandı.
Koronavirüs nedeniyle 11 Mart’ta askıya alınan NBA’de 22 takımla 31 Temmuz’da başlayacak maçların süreci netlik kazandı. Orlando’da Disney World’de devam edecek maçlar için 30 Haziran-7 Temmuz arası hazırlık kampı olacak. Daha sonra 7 Temmuz’da Orlando’ya hareket edilip, 2 haftalık karantina süreci gerçekleşecek. 31 Temmuz’da maçlar başlayacak. Sezonun 12 Ekim’e kadar bitirilmesi isteniyor. 15 Ekim’de 2020 NBA draftlarının olması hesaplanıyor.
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