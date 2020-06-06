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06.06.2020 - 07:00 |

NBA ‘korona’ takvimi hazır

NBA’de 22 takımla 31 Temmuz’da başlayacak maçların süreci netlik kazandı.

NBA ‘korona’ takvimi hazır
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Koronavirüs nedeniyle 11 Mart’ta askıya alınan NBA’de 22 takımla 31 Temmuz’da başlayacak maçların süreci netlik kazandı. Orlando’da Disney World’de devam edecek maçlar için 30 Haziran-7 Temmuz arası hazırlık kampı olacak. Daha sonra 7 Temmuz’da Orlando’ya hareket edilip, 2 haftalık karantina süreci gerçekleşecek. 31 Temmuz’da maçlar başlayacak. Sezonun 12 Ekim’e kadar bitirilmesi isteniyor. 15 Ekim’de 2020 NBA draftlarının olması hesaplanıyor.

NBA ‘korona’ takvimi hazır

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