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16.01.2021 - 11:01 | | ANKARA (AA)

NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı
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Towns, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.  25 yaşındaki basketbolcunun annesi, aynı hastalık nedeniyle geçen yılın nisan ayında 59 yaşındayken hayatını kaybetmişti.  2 kez all-star seçilen Towns, bu sezon maç başına 22 sayı, 12,5 ribaunt ve 2,8 blok üretiyor.

NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı


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