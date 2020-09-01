NBA play-off yarı finalinde Heat, Bucks karşısında 1-0 önde

NBA'e 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 11 farkla yenerek seride 1-0 öne geçti.

Heat'te 40 sayıyla Jimmy Butler ve 27 sayıyla Goran Dragic galibiyetin mimarları oldu.

Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 28 ve Brook Lopez'in 24 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

- Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 104-115 (0-1)

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 104-100 (3-3)

Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor