01.09.2020 - 09:46 | | AA
NBA play-off yarı finalinde Heat, Bucks karşısında 1-0 önde
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı final ilk karşılaşmasında Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 115-104 mağlup etti.
NBA'e 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 11 farkla yenerek seride 1-0 öne geçti.
Heat'te 40 sayıyla Jimmy Butler ve 27 sayıyla Goran Dragic galibiyetin mimarları oldu.
Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 28 ve Brook Lopez'in 24 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.
- Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 104-115 (0-1)
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 104-100 (3-3)
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