Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA, "Türk gecesine" sahne oldu. Washington Wizards'ın sahasında Cleveland Cavaliers'ı 119-95 mağlup ettiği karşılaşmanın devre arasında BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi yoğun ilgi gördü. Türk halk danslarından örnekler sergileyen grup salondan büyük alkış aldı. Yapılan dans gösterisi, Türk basketbolseverler kadar Amerikalı seyirciler tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi.

CEDİ OSMAN'A BAHÇEŞEHİR ATKISI

BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu Başkanı Demet Cabbar bugüne kadar birçok NBA karşılaşmasında performans sergilediklerini söyleyerek amaçlarının Türk Halk Danslarını ve Türk kültürünü ABD'de geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirtti. Sergiledikleri performansdan dolayı gurur duyduklarını da sözlerine ekleyen Cabbar, ekip adına maç sonunda Cedi Osman'a atkı hediye etti.