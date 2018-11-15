Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA 'Türk gecesine' sahne oldu
15.11.2018 - 15:16 | | İSTANBUL,(DHA)

NBA 'Türk gecesine' sahne oldu

ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Washington Wizards - Cleveland Cavaliers müsabakası, Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'ı desteklemeye gelen çok sayıdaki Türk seyirci ve devre arasında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Kardelen Halk Dansları Topluluğu'nun danslarıyla adeta 'Türk gecesine' döndü.

NBA 'Türk gecesine' sahne oldu
ABONE OL

Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA, "Türk gecesine" sahne oldu. Washington Wizards'ın sahasında Cleveland Cavaliers'ı 119-95 mağlup ettiği karşılaşmanın devre arasında BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi yoğun ilgi gördü. Türk halk danslarından örnekler sergileyen grup salondan büyük alkış aldı. Yapılan dans gösterisi, Türk basketbolseverler kadar Amerikalı seyirciler tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi.

CEDİ OSMAN'A BAHÇEŞEHİR ATKISI

BAU Kardelen Halk Dansları Topluluğu Başkanı Demet Cabbar bugüne kadar birçok NBA karşılaşmasında performans sergilediklerini söyleyerek amaçlarının Türk Halk Danslarını ve Türk kültürünü ABD'de geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirtti. Sergiledikleri performansdan dolayı gurur duyduklarını da sözlerine ekleyen Cabbar, ekip adına maç sonunda Cedi Osman'a atkı hediye etti.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber