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23.02.2017 - 10:51 | | PEKİN (AA)

NBA yıldızı Yao Ming ülkesinde başkan oldu

NBA'de 2002-2011 yıllarında Houston Rockets'ta forma giyen Yao Ming, Çin Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi.

NBA yıldızı Yao Ming ülkesinde başkan oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski yıldızlarından Yao Ming, Çin Basketbol Federasyonu (CBA) Başkanı oldu.

Başkent Pekin'de yapılan federasyonun 9. Ulusal Genel Kurulunda başkanlık görevine, 36 yaşındaki eski NBA yıldızı Yao Ming seçildi.

Kurulda açıklamada bulunan Yao Ming, ülke basketboluna ilgiyi artırmayı hedeflediğini vurgulayarak, Çin Basketbol Ligi'nin daha heyecanlı ve renkli olması için çalışacağını belirtti.

Yao Ming, geçen yıldan bu yana piyasa geliştirme ve idareden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendiği federasyonda, hükümetten bağımsız ilk başkan olma unvanını elde etti.

Federasyonda başkanlık görevini, kurulduğu 1956'dan bu yana sadece bürokratlar üstlenmişti.

NBA'de 2002-2011 yıllarında Houston Rockets'ta forma giyen Yao Ming, bu dönemde 8 kez All-Star maçlarında yer almıştı.

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