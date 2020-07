NBA'da All-Star şöleni başlıyor

Basketbolseverler, NBA yıldızlarının sahne aldığı All-Star Hafta Sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star maçının yanı sıra ünlüler maçı ve NBA Gelişim Ligi (D-Lig) All-Star karşılaşmasını da izleme fırsatı bulacak.Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın da forma giydiği New Orleans Pelicans'ın sahası Smoothie King Center, 2008 ve 2014'ten sonra 3. kez bu organizasyona ev sahipliği yapacak.Hafta sonunun ilk etkinliği, 18 Şubat Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak "Ünlüler maçı" olacak. NBA oyuncuları Kyle Lowry ile Draymond Green'in yanı sıra rap şarkıcısı Fat Joe ve sunucu Rocsi Diaz'ın antrenörlük yapacağı Mark Cuban, Marc Lasry, Nick Cannon, Miles Brown, Baron Davis, Jason Williams, Candace Parker, Lindsay Whalen gibi basketbol ve televizyon dünyasından tanınmış kişiler, maçta karşı karşıya gelecek.Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran, onar kişilik ABD takımı ile dünya takımının karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçı ise aynı gün TSİ 05.00'te oynanacak.ABD takımı, Devin Booker, Marquese Chriss (Phoenix Suns), Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks), D'Angelo Russell, Brandon Ingram (Los Angeles Lakers), Frank Kaminsky (Charlotte Hornets), Jahlil Okafor (Philadelphia 76ers), Jonathon Simmons (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ve Myles Turner'dan (Indiana Pacers) oluşuyor.Dünya takımında ise Dario Saric (Philadelphia 76ers), Dante Exum, Trey Lyles (Utah Jazz), Nikola Jokic, Jamal Murray (Denver Nuggets), Kristaps Porzi?gis, Willy Hernangomez (New York Knicks), Domantas Sabonis, Alex Abrines (Oklahoma City Thunder) ve Buddy Hield (New Orleans Pelicans) bulunuyor.Ayrıca TSİ 22.30'da NBA Gelişim Ligi'nde forma giyen oyuncuların mücadele edeceği D-Lig All-Star maçı da yapılacak.