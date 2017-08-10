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10.08.2017 - 14:29 |

NBA'de 2 maç Meksika'da!

NBA yönetimi, 2017-2018 sezonunda 2 maçın Meksika'da oynanacağını duyurdu.

NBA'de 2 maç Meksika'da!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, 2017-2018 sezonunda 2 maçın Meksika'da oynanacağını duyurdu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder ve 9 Aralık'ta Brooklyn Nets-Miami Heat karşılaşmalarına, başkent Meksiko City'nin ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Ligde geçen sezon ocak ayında Phoenix Suns'ın Dallas Mavericks ve San Antonio Spurs ile yaptığı maçlar da Meksika'da oynanmıştı.

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