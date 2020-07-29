NBA'de 2019/20 sezonu geri dönüyor

Basketbol severlerin merakla beklediği NBA karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. NBA'de A Milli Takımımızı temsil eden basketbolcularımızdan Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Buck 53 galibiyet ile Doğu Konferası’nda liderliği göğüslüyor. Hemen ardından Toronto Raptors 46 galibiyet ile ikinci sırada, Boston Celtics 43 galibiyet ile üçüncü sırada ve Miami Heat 41 galibiyet ile çekişmeli geçen sezona dördüncü sırada devam ediyor.

Furkan Korkmaz’ı bu yıl 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Philadelphia 76ers ise 39 galibiyet ile ligde altıncı sırada mücadelesini sürdürüyor.

Batı Konferansı’nda ise Los Angeles Lakers 49 galibiyet ile birinci sırada liderliğini sürdürürken, Los Angeles Clippers 44 galibiyet ve Denver Nuggets 43 galibiyeti elinde bulunduruyor. NBA’in çekişmeli geçecek sezonu, canlı karşılaşmalarıyla S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden basketbol severlerle buluşacak.

Amerikan Basketbol Ligi Heyecanı S Sport Plus’la Her Yerde

NBA dışında, Premier Lig, F1, Moto GP gibi daha birçok önemli spor organizasyonunu kullanıcılarıyla buluşturan S Sport Plus’ta, basketbolseverler maçları canlı olarak ya da maçlar biter bitmez Tekrar-İzle özelliğiyle istedikleri zaman; akıllı telefon, PC ya da geniş ekran seçenekleriyle istedikleri yerde izleyebiliyor. Çoklu ekran özelliğine sahip S Sport Plus, farklı cihazlardan da oturum açma imkânı sunarak,izlemeye başladığınız maçı kaldığınız yerden takip etmenizi sağlıyor.

S Sport ve Sport Plus’ta Canlı Yayınlanacak NBA Maçları:



30 TEMMUZ PERŞEMBE

01.30 UTAH JAZZ-NEW ORLEANS

04.00 LA CLIPPERS-LA LAKERS



31 TEMMUZ CUMA

21.30 ORLANDO- BROOKLYN

04.00 HOUSTON-DALLAS



1 AĞUSTOS CUMARTESİ

20.00 MİAMİ- DENVER

01.00 NEW ORLEANS- LA CLIPPERS



2 AĞUSTOS PAZAR

23.00 SAN ANTONIO- MEMPHIS

03.30 MILWAUKEE- HOUSTON

S Sport Plus Hakkında

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, NBA, F1, Bundesliga, UFC, Portekiz, Hollanda Ligi’nin de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.

Ayrıca “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. “Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.

Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, ”4’ü 1 Yerde” özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın görüntü kalitesi üyelerin internet hızına göre anlık olarak optimize olarak kesintisiz izleme zevki sağlıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmlerle yanıt veriyor. S Sport Plus böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor.

Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV ve Android TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak.

Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.