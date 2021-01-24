NBA'de 76ers, Pistons deplasmanında kazandı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, konuk olduğu Pistons'ı 114-110 mağlup ederek art arda 3. galibiyetini aldı.

76ers'ı galibiyete, 33 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid ve 20 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla oynayan Ben Simmons taşıdı. Furkan Kormaz ise kenardan gelerek 8 sayı, 4 ribaunt üretti.

Ligin son sırasındaki Pistons'ta Wayne Ellington 17, Svi Mykhailiuk 15 sayı kaydetti.

Curry'nin 3'lükleri Jazz'ı durdurmaya yetmedi

Utah Jazz, sahasında Golden State Warriors'ı 127-108 yenerek galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.

Jazz'da Donovan Mitchell 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Mike Conley 17 sayı, 3 top çalma ve Bojan Bogdanovic 14 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve James Wiseman'ın 15 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Curry, maç sonunda kariyerindeki 3 sayılık basket sayısını 2562'ye yükseltti. 32 yaşındaki basketbolcu, Reggie Miller'ı (2560) geçerek NBA tarihinin bu alandaki en başarılı isimleri arasında 2. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde 2973 üç sayılık basketle Ray Allen bulunuyor.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Miami Heat: 128-124

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 120-110

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 110-114

Utah Jazz-Golden State Warriors: 127-108

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 108-133

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 90-10

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 112-120 (uzatmada)