NBA'de Brooklyn Nets, zorlandığı maçı yıldızlarıyla kazandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Memphis Grizzlies-Chicago Bulls maçının ertelendiği NBA'e, 12 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı takımlarının normal süresi 116-116 eşitlikle sona eren çekişmeli mücadelesinde, Brooklyn Nets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı uzatma sonunda 132-128 mağlup etti.

Bu sezon 12. kez kazanan Nets'te all star oyunculardan Kevin Durant 32 sayı ve 5 ribaunt, James Harden 31 sayı, 15 asist, 8 ribaunt, Kyrie Irving 26 sayı ve 7 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 9'da eşitlenen Hawks'ta Trae Young 28 sayı ve 14 asist, Cam Reddish 24, John Collins ve De'Andre Hunter 21'er sayıyla skora destek verdi.

Lakers'ın deplasmanda üst üste kazanma rekoruna, Sixers son verdi

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, son saniyelerde bulduğu basketle konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 107-106 mağlup ederek rakibinin Batı Konferansı'nda liderlikten ikinci sıraya düşmesine yol açtı.

Sezonun 13. galibiyetini elde eden Sixers'ta Joel Embiid 28 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 2 blok, maçın bitimine 3 saniye kala bulduğu sayıyla maçı takımına kazandıran Tobias Harris 24 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Ben Simmons'ın 17 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada, 10 dakika 37 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 8 sayı ve 1 top çalmayla oynadı.

Deplasmanda üst üste 10 maç kazanma serisi sona eren ve bu alanda NBA rekorunun yeni sahibi konumuna gelen Lakers'ta all-star LeBron James 34 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Anthony Davis 23 sayı ve 8 ribaunt, Dennis Schröder 16 sayı kaydetti.

Cavaliers zorlanmadı

Doğu Konferansı temsilcilerinin maçında Cleveland Cavaliers, bu sezon 9. galibiyetini, Detroit Pistons'ı 122-107 yenerek elde etti.

Collin Sexton 29 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Andre Drummond 23 sayı, 16 ribaunt ve 5 top çalma, Taurean Prince 16 sayı ve 7 ribauntla Cavaliers'ın galibiyetinde başrolü oynadı. Mücadeleye ilk 5'te başlayarak yaklaşık 27 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 2 asist ve 1 ribaunt üretti

Sezonun 14. mağlubiyetini alan Pistons'ta Jerami Grant 26, Wayne Ellington 17 sayı, Mason Plumlee ise 15 sayı ve 12 ribauntluk performans gösterdi.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 106-116

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 122-107

Orlando Magic-Sacramento Kings: 107-121

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 128-132 (uzatmada)

Miami Heat-Denver Nuggets: 82-109

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 107-106

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 108-115

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 110-106

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 124-106

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 97-102

Utah Jazz-Denver Mavericks: 116-104

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 123-111