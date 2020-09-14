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14.09.2020 - 01:52 | | AA

NBA'de Denver Nuggets, seriyi son maça taÅŸÄ±dÄ±

NBA play-off yarÄ± finalinde Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'Ä± 111-98 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.Â

NBA'de Denver Nuggets, seriyi son maça taÅŸÄ±dÄ±
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarÄ± finalinde Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'Ä± 111-98 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.Â 

NBA play-off'larÄ±na Los Angeles Clippers ile Denver Nuggets arasÄ±ndaki BatÄ± KonferansÄ± yarÄ± final serisi altÄ±ncÄ± maÃ§Ä±yla devam edildi.Â 

Ä°lk iki Ã§eyreÄŸi yenik kapatan Denver Nuggets, Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyrekteki etkili oyunuyla karÅŸÄ±laÅŸmadan 111-98 galip ayrÄ±ldÄ± ve seriyi 3-3'e getirdi.Â 

NBAde Denver Nuggets, seriyi son maÃ§a taÅŸÄ±dÄ±

Nuggets'ta Nikola Jokic 34 sayÄ±, 14 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparak galibiyetin mimarÄ± olurken, Jamal Murray 21, Gary Harris 16 sayÄ±lÄ±k katkÄ± saÄŸladÄ±.Â 

Clippers'ta Paul George'un 33 sayÄ±, 6 ribaunt ve Kawhi Leonard'Ä±n 25 sayÄ±, 8 ribauntluk performanslarÄ± yenilgiyi engelleyemedi.Â 

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda 16 EylÃ¼l'de TSÄ° 04.00'te oynanacak serinin yedinci ve son maÃ§Ä±nÄ± kazanan taraf, BatÄ± KonferansÄ± finalinde Los Angeles Lakers'Ä±n rakibi olacak.

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