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22.10.2018 - 09:52 |

NBA'de dev kavganın cezaları belli oldu!

NBA’de dün gece Houston Rockets - Los Angeles Lakers karşılaşmasında kavga eden Brandon Ingram, Chris Paul ve Brandon Ingram'ın cezaları belli oldu.

NBA'de dev kavganın cezaları belli oldu!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) dün oynanan Los Angeles Lakers-Houston Rockets maçındaki kavganın sorumlularından Brandon Ingram'e 4, Rajon Rondo'ya 3 ve Chris Paul'e 2 maç men cezası verildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, Rockets'ın deplasmanda Lakers'ı 124-115 yendiği karşılaşmanın son anlarında çıkan kavgaya karışan oyuncular hakkındaki disiplin soruşturması tamamlandı. Lakers oyuncuları Brandon Ingram 4 ve Rajon Rondo 3, Rockets'tan Chris Paul ise 2 maç men cezası aldı.
Bitime 4 dakika 13 saniye kala all-star oyun kurucular Paul ile Rondo arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmüş, yumrukların konuştuğu olaya Ingram de dahil olmuştu. Yaşananlar sebebiyle 3 basketbolcu da oyundan atılmıştı.

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