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22.12.2020 - 07:00 |

NBA'de dev şölen başlıyor

Salgın nedeniyle formatı değiştirilen NBA’de yeni sezon başlıyor. Takımlar 82 yerine 72 maç oynanacak. Play-off’lara katılacak son 4 ekip, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10. olanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek

NBA'de dev şölen başlıyor
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Kovid-19 salgını nedeniyle normal sezon formatında değişiklikler yapılan NBA’de 2020-21 sezonu, bugün sabaha karşı başlayacak.
Geçen sezonun pandemi yüzünden geç bitmesi, yeni sezonun ekim yerine aralık ayında başlamasına sebep oldu. NBA yönetiminin bundan dolayı formatında değişikliğe gittiği 2020-21 normal sezonunda, 82 yerine 72 maç oynanacak. Play-off’lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10. sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.
Buna göre, Doğu ve Batı konferanslarında normal sezonu 7 ile 8’inci sırada bitiren takımlar arasındaki maçın galibi, 7. olarak play-off’lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10. arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takımlar da 8. sıradan play-off bileti alacak.
Geçen sezon lige verilen ara sonrası maçlar, Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde yapılmıştı. Fakat bu sezon takımlar, karşılaşmalara kendi sahalarında çıkacak. Takımlar, bulundukları eyaletlerdeki Kovid-19 protokolleri doğrultusunda salona sınırlı sayıda seyirci alabilecek.
Öte yandan Milwaukee Bucks’ın, Ersan İlyasova’yı serbest bırakmasının ardından NBA’de Türkiye Milli Takımı oyuncularından Cedi Osman ve Furkan Korkmaz kaldı. Son 2 sezondur çift haneli sayı ortalaması bulunan Cedi ve geçen sezon 9,8 sayıyla kariyerinin en yüksek ortalamasına ulaşan Furkan’ın, NBA’deki 4. yılları olacak.

NBAde dev şölen başlıyor

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