NBA'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü Brandon Ingram kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2019-2020 sezonu "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü, New Orleans Pelicans'tan Brandon Ingram kazandı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre spor medyasından 100 kişilik jürinin oylarıyla belirlenen normal sezon ödülünün sahibi, Pelicans'ın 23 yaşındaki forveti Ingram oldu.

Oylamada Miami Heat'ten Bam Adebayo ikinci, Dallas Mavericks'ten Luka Doncic üçüncü sırayı aldı.

Los Angeles Lakers'ta 2018-2019 sezonunu 18,3 sayı, 5,1 ribaunt, 3 asist istatistikleriyle tamamlayan ABD'li basketbolcu Ingram, Pelicans'ta ise 2019-2020 sezonunda maç başına 23,8 sayı, 6,1 ribaunt, 4,2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.