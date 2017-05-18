18.05.2017 - 21:09 | | SKORER
NBA'de en iyi ilk 5 açıklandı!
NBA'de normal sezonun en iyi ilk 5'i açıklandı.
NBA'de normal sezonun en iyi ilk 5'i açıklandı. NBA'in resmi hesabından paylaşılan duyuruda 2016-2017 NBA normal sezonun en iyi ilk 5'inde James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis yer alıyor.
İkinci ilk beşinde ise Stephen Curry, Isaiah Thomas, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo ve Rudy Gobert yer alıyor.
The 2016-17 All-NBA First Team! @JHarden13 @russwest44 @KingJames @kawhileonard @AntDavis23— NBA (@NBA) 18 Mayıs 2017