NBA'de geri sayım! Basketbolcular parkeye çıktı...

ONUR DİNÇER

Basketbolseverlerin merakla beklediği organizasyonda Orlando Magic parkeye çıkıp idman yapan ilk ekip olurken, karantina süresini balkon partisi vererek geçiren Dallas Mavericksli basketbolcular renkli görüntülere yol açtı. Yıldız isimler geri dönmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

NBA’de korona salgını nedeniyle ara verilen basketbol sezonu, dört aylık aranın ardından tekrar başlamaya hazırlanıyor. Bu ayın sonunda startı verilecek lig tek bir yerde, Florida’daki Disney World’da düzenlenecek. 22 takımın mücadelesinin 30 Temmuz’daki açılışı öncesinde takımlar salı gününden itibaren sezonun kalanının oynanacağı Disney World’a gelmeye başladılar.



Bugün itibariyle tamamının Orlando’daki tesise varmış olacağı ekiplerde basketbolcuların yüzlerinde maske ve beraberlerinde, uzunca bir süre burada kalacak olmalarını temin edecek valizleri dikkat çekti. Kampüste bir çok oyuncu, basketbol dışı zamanını video oyunları oynayarak geçirirken, 48 saatlik karantina sürecinde balkonlarında parti veren Dallas Mavericksli oyuncular da renkli görüntülere yol açtı.





Kafileler birer birer kalacakları yerlere yerleşirken, dün itibariyle ilk takım da parkeye ayak bastı. Orlando Magic ekibi, salona çıkarak Disney World’da ilk antrenmanını gerçekleştiren takım oldu. Magic’in 29 yaşındaki forveti Nikola Vucevic, idmanın ardından yaptığı açıklamada “Hepimiz basketbolu çok özledik, uzun bir aranın ardından geri dönüşü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bazı şeyler tartışma konusu oluyor ama maçlar başladığında tüm küçük detaylar unutulacak” dedi.

Protesto hazırlıkları

NBA’de sezonun devamına, ırkçılık karşıtı protestoların damga vuracağının işaretleri de, Disney kompleksindeki görüntülerle ortaya çıkmaya başladı. Toronto Raptors kafilesi üzerinde ‘Siyah canlar kıymetlidir’ yazan otobüsle gelirken, Dallas Mavericks, tüm oyuncu formalarının üzerine ‘eşitlik’ ibaresinin yazılmaya başladığını açıkladı.

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