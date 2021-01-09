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09.01.2021 - 11:19 | | AA

NBA'de Golden State Warriors, 22 sayı geriden gelerek kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, 22 sayı geriye düştüğü mücadelede Los Angeles Clippers'ı 115-105 mağlup etti.

NBA'de Golden State Warriors, 22 sayı geriden gelerek kazandı
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 38 sayı, 11 asistle "double double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 115-105 yendi.

22 sayı geriden gelerek kazanan Warriors'ta Andrew Wiggins 16, Eric Paschall 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Clippers'ta Paul George'un 25 sayı, 7 asist ve Kawhi Leonard'ın 24 sayı, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Utah Jazz, kulüp üç sayı rekorunu kırdı

Utah Jazz, 25 üç sayı isabetiyle kulüp rekorunu kırdığı maçta Milwaukee Bucks'ı 131-118 mağlup etti.

Jazz'da Donovan Mitchell 32, Jordan Clarkson 26, Bojan Bogdanovic ise 20 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 8 ribaunt ve Khris Middleton'ın 31 sayı, 10 ribauntluk performansları kazanmak için yeterli olmadı.

Lakers evinde kazandı

Son şampiyon Los Angeles Lakers ise sahasında Chicago Bulls'u 117-115 yendi.

Bu sezonki 7. galibiyetini alan Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 17'şer sayılık katkı sağladı.

Bulls'ta Zach LaVine 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Wendell Carter Jr. 23, Thaddeus Young 15 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar;

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 110-105

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 89-101

Boston Celtics-Washington Wizards: 116-107

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 110-118

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 118-131

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 115-110

Houston Rockets-Orlando Magic: 132-90

Sacramento Kings--Toronto Raptors: 123-144

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-105

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 117-115

 

NBAde Golden State Warriors, 22 sayı geriden gelerek kazandı

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