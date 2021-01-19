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19.01.2021 - 10:28 | | İSTANBUL (AA) -

NBA'de haftanın oyuncuları Lillard ve Durant

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) dördüncü haftanın oyuncuları Batı Konferansı'nda Damian Lillard ve Doğu Konferansı'nda ise Kevin Durant oldu.

NBA'de haftanın oyuncuları Lillard ve Durant
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NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dördüncü haftayı 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle kapatan Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard, 3 maçını da kazanan Brooklyn Nets'te ise Kevin Durant haftanın oyuncusu seçildi.

Blazers'ın oyun kurucusu Lillard, dördüncü haftada 30.3 sayı, 7.3 asist ve 5.3 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Nets'in all-star oyuncusu Durant ise 34 sayı, 8 asist ortalamalarının yanı sıra yüzde 61,3 şut isabetiyle takımının galibiyetlerine katkı sağladı.

NBAde haftanın oyuncuları Lillard ve Durant

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