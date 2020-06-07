NBA'de her gece test var!

31 Temmuz’da 22 takım formatıyla başlayacak NBA için önlemler artırılıyor. Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği (NBPA), koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı. Buna göre NBA ve NBPA’in devam edecek olan 2019-20 sezonunda oyunculara her gece koronavirüs testi yapılacak. Oyuncuların tüm sağlık durumlarının takip edileceği, en ufak bir belirti gösteren isimlerin hemen karantinaya alınıp inceleneceği aktarıldı. Takımların kalacağı otellerin, odaların ve tüm ortak kullanım alanlarının sürekli kontrol edileceği ve dezenfekte olacağı da vurgulandı.

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