Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli
12.01.2021 - 00:42 |

NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

NBA yönetiminden yapılan açıklamada, yarın sabaha karşı oynanması gereken Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans ve 13 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı yapılması planlanan Chicago Bulls-Boston Celtics maçlarının Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Öte yandan NBA yönetimi ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliğinin (NBPA) toplantı yaparak ligin sağlık ve güvenlik protokollerini yeniden ele alacağı bildirildi. 

Daha önce de Boston Celtics-Miami Heat mücadelesi, aynı gerekçeyle oynanamamıştı. NBA'de Kovid-19 vakaları nedeniyle takımların sahaya en az 8 oyuncu çıkaramaması halinde maçların ertelenmesine karar veriliyor.

NBAde iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli

    Kayserispor, Dan Petrescu için imza töreni düzenledi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Juventus'ta Paulo Dybala şoku!
      Juventus'ta Paulo Dybala şoku!
    2. NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli
      NBA'de iki karşılaşmaya Kovid-19 engeli
    3. Cem İlkel, ikinci tura kaldı
      Cem İlkel, ikinci tura kaldı
    4. Berrettini'ye Bublik engeli
      Berrettini'ye Bublik engeli
    5. "Her an bırakmaya hazırız"
      "Her an bırakmaya hazırız"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı!

    Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı!

    Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlığı!

    Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlığı!

    Mesut Bakkal: "Maçın skoru bu değildi"

    Mesut Bakkal: "Maçın skoru bu değildi"

    Son dakika - Belhanda'dan ırkçılık tepkisi!

    Son dakika - Belhanda'dan ırkçılık tepkisi!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet