NBA’de kira krizi!

Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşayan NBA’ye bir de kira krizi eklendi. NBA’in New York’ta Beşinci Cadde’de yer alan resmi mağazasının 2 aylık kirasının ödenmediği ve bu miktarın 1.25 milyon dolar olduğu aktarıldı. Dükkan sahibinin 2014’ten bu yana o bölgede mağazanın kiracısı olarak gözüken NBA Media Ventures şirketine dava açtığı belirtildi. NBA Medya Direktörü Mike Bass, “Koronavirüs sebebiyle diğer tüm mağazalar gibi NBA mağazası kapalıydı. Bu meseleyi adil bir şekilde çözmek için ev sahibimizle görüşmelere başladık. Bu meseleyi çözeceğimize inanıyoruz” dedi.

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