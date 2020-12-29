NBA'de Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Portland Trail Blazers, özellikle son çeyrekteki etkili savunmasının yardımıyla Los Angeles Lakers'ı 8 sayı farkla yendi. Sezonun ikinci galibiyetine uzanan Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Gary Trent Jr. 28 sayı, CJ McCollum 20 sayı ve 11 asist, Jusuf Nurkic 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Mağlubiyet ve galibiyet sayıları 2'ye eşitlenen Lakers'ta all-star LeBron James 29 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Dennis Schroder 24 sayı, Anthony Davis ise 13 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

Rockets'ta kötü gidişat sürüyor

Denver Nuggets, bu sezonki üçüncü maçında ilk galibiyetini, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Houston Rockets'ı 124-111'lik skorla yenerek aldı. Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic 19 sayı, 18 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Jamal Murray 21, Paul Millsap 19 sayı, Michael Porter 14 sayı ve 9 ribauntla galibiyete katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Rockets'ta James Harden 34 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla sahanın en skorer ismi oldu. Christian Wood 23, David Nwaba 14, Sterling Brown ise 12 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 128-120

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 111-116

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 109-110

Denver Nuggets-Houston Rockets: 124-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 107-115