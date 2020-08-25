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25.08.2020 - 10:34 | | İSTANBUL (AA) -

NBA'de Lakers ve Bucks serilerde 3-1 öne geçti

Play-off ilk tur dördüncü maçında Los Angeles Lakers, Portland Trail  Blazers'ı 135-115, Milwaukee Bucks da Orlando Magic'i 121-106 yenerek serilerinde  durumu 3-1 yaptı. NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, serilerinde 3-1 öne geçti.

NBA'de Lakers ve Bucks serilerde 3-1 öne geçti
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını  lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off  serilerinde 3-1 öne geçti. 
  
NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los  Angeles Lakers, play-off ilk tur dördüncü maçında konferans 8'incisi Portland  Trail Blazers'ı 135-115 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve yarı final  kapısını araladı. Lakers'ta LeBron James 30 sayı ve 10 asistle "double double" yaparken,  Anthony Davis ve Kyle Kuzma 18'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.
  
Trail Blazers'ta sağ dizinden sakatlanan Damian Lillard 11 sayı, 4  asistle oynarken, Jusuf Nurkic 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
 

Bucks'ta Ersan İlyasova 5 sayı üretti

Doğu Konferansı birincisi Milwaukee Bucks, 8'inci sıradan  play-off'lara giren Orlando Magic'i 121-106 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve  önemli bir avantaj sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle  galibiyette önemli rol oynadı. Khris Middleton'ın 21 sayı, 10 ribauntluk  performans sergilediği mücadelede 7 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan  İlyasova, 5 sayı üretti.

Magic'de Nikola Vucevic'in 31 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performansı  mağlubiyeti engelleyemedi.
  

Miami Heat yarı finalde

Doğu Konferansı'nda oynanan diğer maçta Miami Heat, Indiana Pacers'ı  99-87'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 4-0'a getiren Miami Heat, yarı  finale yükseldi.

Bam Adebayo'nun 14 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle oynadığı Heat'te, Goran  Dragic 23 sayı kaydetti. Pacers'ta ise Myles Turner 22 sayı, 14 ribauntla "double double"  yaparken, Victor Oladipo ise 25 sayı üretti.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 117-114 (2-2)

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 115-135 (1-3)
  
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 106-121 (1-3)

Miami Heat-Indiana Pacers: 99-87 (4-0)
  
NBAde Lakers ve Bucks serilerde 3-1 öne geçti
    

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