Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi
19.01.2021 - 10:24 | | İSTANBUL (AA) -

NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 115-113 yendi.

NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 115-113 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Warriors, geride götürdüğü mücadelenin son periyodunda ortaya koyduğu performansla Batı Konferansı lideri Lakers'ı 115-113 mağlup etti ve rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Lakers'ta Anthony Davis 17 sayı, 17 ribaunt, Kyle Kuzma da 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Dennis Schröder 25, LeBron James 19 sayıya oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 26, Kelly Oubre 23, Eric Paschall19, Andrew Wiggins 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Harden-Durant ikilisinden 64 sayı

Doğu Konferansı'nda oynanan karşılaşmada Brooklyn Nets, sahasında Milwaukee Bucks'ı 125-123 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Nets'teki ilk maçında "triple double" yapan James Harden, Bucks karşısında da 34 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

Kevin Durant'ın 30 sayı ürettiği mücadelede, Joe Harris 20 sayı kaydetti. 12 sayı, 12 ribauntla oynayan DeAndre Jordan, "double double" yapan bir başka isim oldu.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Khris Middleton 25, Jrue Holiday 22 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

New York Knicks-Orlando Magic: 91-84

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 108-97

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 104-125

Memphis Grizzlies-Phoenix-Suns: 108-104

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-123

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-93

Chicago Bulls-Houston Rockets: 125-120

Miami Heat-Detroit Pistons: 113-107

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 113-115

NBAde Lakersın serisine Warriors son verdi

 

 

 

 

 

 

 

    Fenerbahçeli yenge Zeynep Sever'in kar keyfi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Filede erteleme maçları oynanacak
      Filede erteleme maçları oynanacak
    2. Haftanın oyuncuları Lillard ve Durant
      Haftanın oyuncuları Lillard ve Durant
    3. Lakers'ın serisine Warriors son verdi
      Lakers'ın serisine Warriors son verdi
    4. Sergen Yalçın gelişmesi! Yeni sözleşme...
      Sergen Yalçın gelişmesi! Yeni sözleşme...
    5. Hatayspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
      Hatayspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray, Denizlispor karşısında moral arıyor! Muslera...

    Galatasaray, Denizlispor karşısında moral arıyor! Muslera...

    Son dakika - Göztepe, Ünal Karaman'la anlaşma sağladı

    Son dakika - Göztepe, Ünal Karaman'la anlaşma sağladı

    Trabzonspor - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Trabzonspor - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Son Dakika Transfer Haberi | Ali Akman bombası patladı! Bundesliga'ya transfer...

    Son Dakika Transfer Haberi | Ali Akman bombası patladı! Bundesliga'ya transfer...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet