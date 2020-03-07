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07.03.2020 - 10:41 | | AA

NBA'de liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers

 Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki konferans  liderinin çekişmeli mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Milwaukee  Bucks'ı 113-103 mağlup etti.  Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki konferans  liderinin çekişmeli mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Milwaukee  Bucks'ı 113-103 mağlup etti.

NBA'de liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los AngelesLakers, yıldız oyuncularının skorer performanslarının yardımıyla Staples  Center'da ağırladığı Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 10 sayı farkla  yendi ve sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Lakers'ta LeBron James 37 sayı, 8'er  ribaunt ve asist, Anthony Davis 30 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.
  
Bu sezon 10. kez kaybeden 53 galibiyetli Bucks'ta Giannis  Antetokounmpo 32 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo ise 17 sayıyla  mücadele etti. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise maçta süre alamadı.

Mavericks zorlanmadı

Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımlardan  Dallas Mavericks, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 121-96'lık skorla mağlup etti.
  
Sezonun 39. galibiyetine uzanan Mavericks'te Kristaps Porzingis 26  sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Luka Doncic  ise 21 sayı, 6 asist  ve 4 ribauntla oynadı.
  
Bu sezon 32. kez yenilen Grizzlies'ta Josh Jackson 16, Dillon Brooks  15 sayı, Jonas Valanciunas ise 14 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.
  
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

Sonuçlar
  
    Washington Wizards -Atlanta Hawks: 118-112
  
    Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 139-120
  
    New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 103-126
  
    Boston Celtics-Utah Jazz: 94-99
  
    Chicago Bulls-Indiana Pacers: 102-108  
  
    Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 118-132
  
    New Orleans Pelicans-Miami Heat: 110-104
  
    Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 121-96
  
    Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 127-117
  
    Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 113-103

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