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10.12.2019 - 10:12 | | AA

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan  İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 110-101  yenerek peş peşe 15. galibiyetini aldı.Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan  İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Orlando Magic'i 110-101  yenerek peş peşe 15. galibiyetini aldı.

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldızı  Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 15 ribaunt, 8 asistle oynadığı maçta Magic'i  110-101 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
  
Sezonun 21. galibiyetini alan Bucks'ta, Khris Middleton 20 sayı, 9  ribaunt, 4 asist, 16 dakika süre alan Ersan İlyasova da 11 sayı, 6 ribauntla  oynadı.
  
Magic'te ise Evan Fournier'in 26, Terrence Ross'un 23 sayılık  performansları mağlubiyete engel olamadı.

Cedi Osman'ın takımı Cavaliers kötü gidişi durduramadı
  
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 24 dakika süre aldığı ve 4 sayı, birer  ribaunt ve asistle oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston  Celtics'e 110-88 yenildi.
  
Art arda 7. olmak üzere 18. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Tristan  Thompson 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte, Kemba Walker 22, Jaylen Brown 20 sayı üretirken,  Jayson Tatum 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.

İstanbul'dan Cedi Osman'ı izlemek için maça gelen bir Türk taraftar,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep burada olmayı hayal ediyordum. Türk  bayrağını burada dalgalandırmak istiyordum. Şimdi buradayım, inanamıyorum.  Gerçekten büyük mutluluk. 8 bin kilometreyi bunun için geldim. Boston  taraftarıyım ama bugün Cedi de sahada olacak. Gönlüm Cedi'den yana bir Türk  oyuncusu olarak." diye konuştu.

Sonuçlar
  
    Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 99-110
  
    Boston Celtics - Cleveland Cavaliers: 110-88
  
    New Orleans Pelicans - Detroit Pistons: 103-105
  
  Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 110-101
  
    Houston Rockets - Sacramento Kings: 118-119
  
    Chicago Bulls - Toronto Raptors: 92-93
  
    Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves: 125-109
  
    Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 90-104
  
    Golden State Warriors - Memphis Grizzlies: 102-110
  

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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