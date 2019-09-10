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10.09.2019 - 16:59 |

NBA'de ninja tipi bantlar yasaklandı

NBA Sözcüsü Mike Bass, yeni başlayacak sezonda oyuncuların ninja tarzı kafa bantları takmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Geçen sezonun ortalarında aniden yaygınlaşmaya başlayan ninja kafa bantları, birçok NBA yıldızının vazgeçilmezi olmuştu.

NBA'de ninja tipi bantlar yasaklandı
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Allen Iverson ve ilk dönemlerinde LeBron James'in sık sık kullandığı kafa bantları, daha önceleri alındaki terin göze girmesini engellemek için kullanılan bir kumaş türüydü. Kafanın arkasında bağlanan ve enseden sarkan bir yapıda değil, lastikli şekilde kafaya tutturulan cinstendi.

Fakat geçen sezondan itibaren Jimmy Butler, Jrue Holiday, Montrezl Harrell, Karl-Anthony Towns ve Jarrett Allen başta olmak üzere birçok basketbolcu kuşak şeklinde uzun ve enseden sarkan ninja tipi bantlar takmaya başladı.

NBA sözcüsü Mike Bass, NBA'le alakalı haberlerin ünlü ismi, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye verdiği röportajda "Bantlar yönetimin onayından geçmedi. Uzunluğu ve güvenli olup olmadığı konusunda endişelerden ötürü bu karar alındı.Geçen sezon oyuncular aniden bant takmaya başladığında sezon ortası devreye girip herhangi bir aksaklığa neden olmak istemedik. Şimdiyse bu kararı takımlara bildirdik" dedi.

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