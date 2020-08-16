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16.08.2020 - 01:09 | | AA

NBA'de play-off bileti alan son takım Trail Blazers!

NBA play-in maçında Memphis Grizzlies'i 126-122 yenen Portland Trail Blazers, Batı Konferansı'nda play-off'lara yükselen son takım oldu.

NBA'de play-off bileti alan son takım Trail Blazers!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Memphis Grizzlies'i 126-122 yenen Portland Trail Blazers, Batı Konferansı'nda play-off'lara yükselen son takım oldu. 

Normal sezonu 8. sırada tamamlayan Trail Blazers, 9. sırada bitiren Grizzlies'i 126-122 mağlup ederek play-off ilk turunda konferans lideri Los Angeles Lakers ile eşleşti. 

Trail Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 10 asist, Jusuf Nurkic de 22 sayı, 21 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. C.J. McCollum 29 ve Carmelo Anthony 21 sayı kaydetti. 

Grizzlies'in çaylak oyuncusu Ja Morant, 35 sayı ve 8 asistle sahanın en skoreri oldu. Jonas Valanciunas'ın 22 sayı, 17 ribaunt, 6 asist, Brandon Clarke ve Dillon Brooks'un 20'şer sayılık performansı ise galibiyete yetmedi.

NBAde play-off bileti alan son takım Trail Blazers

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