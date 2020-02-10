NBA'de sahne yine Furkan Korkmaz'ın!

Philadelphia 76ers'ın Memphis Grizzlies'i 119-107 yendiği maçta 34 sayı atarak kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz, Chicago Bulls maçında da yıldızlaştı. Milli basketbolcu bench'ten geldiği karşılaşmayı 31 sayıyla tamamladı ve galibiyetin mimarlarından oldu. 31 dakika 33 saniye süre alan Furkan Korkmaz, 17'de 12 ikilik ve 11'de 6 üçlük performansıyla 31 sayı kaydetti.

Philadelphia'da Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 5 asist ve 4 blokla oynarken; bu sezon 30. double-double'ına imza attı. 76ers'te bir başka yıldızlaşan isim Ben Simmons oldu. Ben Simmons 19 sayılık performansına 10 asist ve 10 ribaunt da ekledi ve bu sezon 5. triple-touble'ını yaptı.

Denzel Valentine, Otto Porter Jr, Wendell Carter Jr, Kris Dunn ve Lauri Markkanen gibi önemli oyuncularından sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Chicago'da ise Zach LaVine 32 sayıyla oynadı. Luke Kornet ise kariyer rekoru kırarak maçı 25 sayıyla tamamladı.