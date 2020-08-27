NBA'de sezonun devam edeceği açıklandı!

NBA'de son olarak ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto ederek dün gece boykot kararı alan oyuncular, yapılan görüşmelerin ardından playoff maçlarını tamamlama yönünde yeni bir karar aldı.

Bu gece oynanması planlanan Utah Jazz - Denver Nuggets, Toronto Raptors - Boston CEltics ve Dallas Macericks - Los Angeles Clippers maçları da ertelenecek ve yeni bir planlama yapılacak.

NBA yönetiminin, oyuncularla playoffların tekrar başlayacağı tarihin belirlenmesi için görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

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