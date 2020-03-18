NBA'de şok! Kevin Durant'ın testi pozitif çıktı...

Dünyayı zorlayan koronavirüs ABD’de sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Son olarak Kevin Durant’in testleri pozitif çıktı. Durant açıklama yaparak durumu doğruladı, “Herkes kendine dikkat etsin. Bu zor günler bitecek, dayanın” dedi.

Dünyanın en büyük basketbol ligi NBA’de 4 yeni oyuncuda daha koronavirüsün olduğu aktarıldı. Oyuncuların Brooklyn Nets’de oynadıkları belirtildi.

Brooklyn Nets kulübü de resmi olarak bu vakaları doğruladı. İlk etapta isimleri açıklanmayan 4 oyuncunun testlerinin pozitif çıktığı ve hemen karantinaya alındıkları aktarıldı.

Ancak daha sonra açıklamalar geldi. Kevin Durant’in de yakalandığı ve testin pozitif olduğu dile getirildi.

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