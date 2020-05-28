NBA'de tarihe geçecek plan! Sezonun geri kalanı...

ONUR DİNÇER

NBA’de 2019-20 sezonunun kalan kısmı fantastik bir dünyada bambaşka bir basketbol atmosferinde oynanacak. Sports Illustrated’ın haberine göre lig maçları 22 Temmuz’da yeniden başlayacak

Koronavirüs salgınının ardından yeniden harekete geçen NBA’de kalan maçlar tek bir merkezde oynanacak. NBA yönetimi bunun için Orlando’daki Disney World’un seçildiğini ve şirketle görüşmelerin başladığını açıkladı.

Maçlara ev sahipliği yapacak fantastik dünyada bambaşka bir basketbol atmosferi yaşanacak. Sports Illustrated’in edindiği bilgiye göre basketbol maçları 22 Temmuz’da başlayacak. Belli kısıtlamalarla antrenmanlarını gerçekleştiren takımların, yayınlanacak rehberle haziran başından itibaren idmanlarını büyütecekleri ifade edildi.

Disney World’deki spor merkezinde üç salon bulunuyor. Kolej basketboluna ev sahipliği yapan bu salonlar 8 bin ve 5 bin kişilik kapasiteli ve karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. NBA’de sezon kolej basketbolu ortamında sonlanacak.

Bin 200 kişi kapasiteli üçüncü salon ise antrenman sahası olarak kullanılacak.

Disney’s Art of Animation Resort ve Disney’s Pop Century Resort otelleri, toplamda 5 bin odalık kapasiteleriyle basketbolcuların kalacağı oteller olarak belirlendi.

Disney World’daki tesislerin olası bir yetersizliği durumunda civardaki diğer salonlardan faydalanılacak. NBA yönetimi belirlenen tek merkezin dışına çıkmaya soğuk bakarken, sıkıntı olması durumunda Orlando Magic’in maçlarını oynadığı Amway Center ile Florida Üniversitesi’nin Finance Arena salonları devreye sokulacak.

ESPN faktörü

NBA’de sezonu tamamlamak için Disney’in seçilmesinin nedeni ortaya çıktı. NBA’in yayıncısı olan ESPN’in Disney şirketi olması, Disney World’daki salonların gerekli yayıncılık altyapısına ve halihazırda bir NBA maçını canlı yayınlayacak gereksinimlere sahip olması avantaj olarak görülüyor.

Futbol formatı

Sezona devam etmek için çalışmalar yapan NBA’de yeni formatlar gündeme geldi. Orlando’da Disney World’deki maçlar için futboldaki Dünya Kupası modelinin uygulanması konuşuldu.

Buna göre 20 takım, 5’erli takımdan 4 gruba bölünecek. Format futboldaki Dünya Kupası gibi olacak. Grupta takımlar birbirleriyle 2 maç yapacak ve gruplardaki ilk 2 takım, tur atlayacak ve geriye son 8 takım kalacak.

Anket yapıldı

NBA’de format konusu için 30 takımın genel menajerlerine anket gönderildi. Kulüplerden gelen cevaba göre takımların normal sezonun 72 maçını tamamlaması seçeneği öne çıktı, play-off’lar içinse bir çok farklı seçeneğin masada olduğu belirtildi.

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