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16.09.2020 - 14:27 | | İSTANBUL (AA) -

NBA'de yılın en iyi çaylak 5'leri belirlendi

En iyi 5'te Morant, Nunn, Clarke, Williamson, Paschall, en iyi ikinci 5'te Herro, Davis, White, Washington, Hachimura yer aldı

NBA'de yılın en iyi çaylak 5'leri belirlendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi çaylak 5'leri açıklandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yılın en iyi çaylak 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Memphis Grizzlies'ten Ja Morant, oylamada tüm medya mensuplarının en iyi 5 tercihinde yer alan isim olarak öne çıktı. New Orleans Pelicans'tan draftın bir numarası Zion Williamson da en iyi 5'te kendine yer buldu.

Yılın en iyi çaylak 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

En iyi 5

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Kendrick Nunn (Miami Heat)

Brandon Clarke (Memphis Grizzlies)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Eric Paschall (Golden State Warriors)

En iyi ikinci 5

Tyler Herro (Miami Heat)

Terence Davis (Toronto Raptors)

Coby White (Chicago Bulls)

PJ Washington (Charlotte Hornets)

Rui Hachimura (Washington Wizards)

NBAde yılın en iyi çaylak 5leri belirlendi

 

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