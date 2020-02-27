Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'Ä±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi maÃ§ta Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers'Ä± 108-94 yendi.

NBA'e 9 maÃ§la devam edildi. Cedi'nin forma giydiÄŸi Cavaliers, seyircisi Ã¶nÃ¼nde Furkan'Ä±n takÄ±mÄ± 76ers ile oynadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadeleyi kazanarak son 5 maÃ§ta 4. galibiyetini aldÄ±.

Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayÄ±yla sahanÄ±n en skoreri olurken, Tristan Thompson 14 sayÄ±, 13 ribaunt, Larry Nance de 13 sayÄ±, 15 ribauntla "double double" yaptÄ±. Cedi ise 5 sayÄ±, 3 ribauntluk katkÄ±da bulundu.

76ers cephesinde Shake Milton 20, Furkan 14 ve Alec Burks 13 sayÄ± kaydetti. Omzundan sakatlanarak ilk Ã§eyrekte sahayÄ± terk etmek zorunda kalan Joel Embiid, 3 sayÄ±da kaldÄ±.

Doncic, Mavericks'in kulÃ¼p rekorunu egale etti

Teksas eyaleti takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmada Dallas Mavericks, konuk olduÄŸu San Antonio Spurs'Ã¼ 109-103 maÄŸlup etti.

Mavericks'in Sloven oyun kurucusu Luka Doncic, 26 sayÄ±, 14 asist, 10 ribauntla bu sezon 13, kariyerinde 21. kez "triple double"a imza attÄ±.

20 yaÅŸÄ±ndaki basketbolcu bÃ¶ylece 21 "triple double" ile Mavericks'in kulÃ¼p rekorunun sahibi Jason Kidd'i yakaladÄ±. Kidd bu sayÄ±ya 500, Doncic ise 119 maÃ§ta ulaÅŸtÄ±.

Spurs'te DeMar DeRozan'Ä±n 27 sayÄ±, 9 asist, 8 ribauntluk performansÄ± galibiyete yetmedi.

SonuÃ§lar

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 108-94

Charlotte Hornets-New York Knicks: 107-101

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-106

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 120-130

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 126-129

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 140-112

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 103-109

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 92-102

Utah Jazz-Boston Celtics: 103-114

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