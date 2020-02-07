NBAdeki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Milwaukee Bucks

Milli basketbolcular Ersan İlyasovanın takımı Milwaukee Bucks ile Furkan Korkmazın formasını giydiği Philadelphia 76ersın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101lik skorla Ersan İlyasovanın ekibi Milwaukee Bucks oldu. Bucksın Yunan süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 36 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Milwaukeede milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı 2 ribaundluk performans sergiledi. Philadelphia 76ersda ise milli basketbolcu Furkan Korkmazın 12 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBAde dün gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

New York Knicks-Orlando Magic: 105-103

Chicago Bulls New-Orleans Pelicans: 119-125

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 112-101

Portland Trail Blazers-San Antanio Spurs: 125-117

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 111-121