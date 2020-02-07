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07.02.2020 - 09:37 | | DHA

NBAdeki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Milwaukee Bucks

Amerikan Ulusal Basketbol (NBA) Ligi dün gece oynanan 5 maçla devam etti.

NBAdeki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Milwaukee Bucks

Milli basketbolcular Ersan İlyasovanın takımı Milwaukee Bucks ile Furkan Korkmazın formasını giydiği Philadelphia 76ersın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101lik skorla Ersan İlyasovanın ekibi Milwaukee Bucks oldu. Bucksın Yunan süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 36 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Milwaukeede milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı 2 ribaundluk performans sergiledi. Philadelphia 76ersda ise milli basketbolcu Furkan Korkmazın 12 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBAde dün gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

New York Knicks-Orlando Magic: 105-103

Chicago Bulls New-Orleans Pelicans: 119-125

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 112-101

Portland Trail Blazers-San Antanio Spurs: 125-117

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 111-121

NBAdeki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Milwaukee Bucks

Skorer TV Özel | Abdullah Ercan
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