Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA'in en değerli takımı yine Knicks
07.02.2018 - 22:30 | | AA

NBA'in en değerli takımı yine Knicks

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en değerli takımı, 3,6 milyar dolarlık piyasa bedeliyle New York Knicks oldu.

NBA'in en değerli takımı yine Knicks
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en değerli takımı, 3,6 milyar dolarlık piyasa bedeliyle New York Knicks oldu.

Forbes dergisinde yer alan araştırmada, NBA takımlarının 2018 yılındaki piyasa değerleri belirlendi.

New York Knicks, 2013'ten bu yana play-off'lara kalamamasına rağmen 3,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle üst üste üçüncü kez listenin zirvesinde yer aldı. Los Angeles Lakers, 3,3 milyar dolar takım değeriyle ikinci sırayı elde etti. Listede Knicks ve Lakers'ı Golden State Warriors (3,1 milyar), Chicago Bulls (2,6 milyar) ve Boston Celtics (2,5 milyar) izledi.

Ligde bulunan 30 takımın ortalama değeri, geçen yıla göre yüzde 22 artışla 1,65 milyar dolara yükseldi. Ayrıca tarihte ilk defa ligdeki tüm takımlar en az bir milyar dolar değere ulaştı.

NBA'de en değerli 10 takım şu şekilde:
1. New York Knicks: 3,6 milyar dolar
2. Los Angeles Lakers: 3,3 milyar
3. Golden State Warriors: 3,1 milyar
4. Chicago Bulls: 2,6 milyar
5. Boston Celtics: 2,5 milyar
6. Brooklyn Nets: 2,3 milyar
7. Houston Rockets: 2,2 milyar
8. Los Angeles Clippers: 2,1 milyar
9. Dallas Mavericks: 1,9 milyar
10. Miami Heat: 1,7 milyar

    Paris Saint-Germain'li oyuncular savunma antrenmanı yaptılar
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
      Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
    2. Misli.com'da günün canlı maç yayınları
      Misli.com'da günün canlı maç yayınları
    3. TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'
      TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'
    4. Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi
      Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi
    5. Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti
      Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'da Nwakaeme fizyoterapist eşliğinde çalıştı

    Trabzonspor'da Nwakaeme fizyoterapist eşliğinde çalıştı

    Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...

    Son dakika transfer haberleri | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaştı! 3 milyon euroya...

    Pınar Karşıyaka'ya artçı şok

    Pınar Karşıyaka'ya artçı şok

    Galatasaray, Paidar Demir'i andı

    Galatasaray, Paidar Demir'i andı

    Sıradaki Haber